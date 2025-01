.com - The Girl with the Needle, recensione: quando l’eccesso formale mitiga l’orrore

La nostradi Thethe, dramma viscerale diretto da Magnus von Horn appena nominato come miglior film straniero agli Oscar e già passato per Cannes: una brava Vic Carmen Sonne non basta ad una pellicola con tanta forma e poca sostanzaFresco di nomination agli Oscar come miglior film straniero, Thethearriva su Mubi dopo il passaggio allo scorso Festival di Cannes con annesse polemiche per la sua materia infuocata. L’opera terza dello svedese Magnus von Horn affronta lo scomodo tema della responsabilità morale di fronte a delle atrocità inenarrabili, ma l’impatto scioccante sulla carta della materia filmica viene annacquato da un’eccessiva compostezzato. Non bastano perciò le interpretazioni viscerali della protagonista Vic Carmen Sonne e della deuteragonista Trine Dyrholm, né il bellissimo bianco e nero che accentua le luci e le ombre di quest’angolo d’inferno che promette il paradiso.