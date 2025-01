Tamponamento tra due auto e una moto centauro 18enne in Ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un rocambolescotra duee unaè andato in scena, nella mattinata di oggi, alle porte di Lecce. Erano esattamente le 8.30 di questa mattina quando, si è verificato l’episodio su via Vecchia Lizzanello, all’altezza dell’innesto per la Tangenziale Est. I tre mezzi coinvolti nel sinistro sono una Volvo condotta da un 38enne di Maglie, una Renault Captur guidata da un 66enne di Castrì di Lecce ed una, una Verve 125, alla cui guida c’era un ragazzo di 18 anni che poi ha avuto la peggio dopo lo scontro.alle porte di Lecce,inIl ragazzo, originario di Lizzanello, non riuscendo ad evitare l’impatto con le due vetture, è terminato proprio sotto una delle due.