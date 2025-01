Metropolitanmagazine.it - Suits: LA, il trailer della serie spin-off di Suits ambientato nella costa ovest

NBCUniversal ha rilasciato il primoper lo-off di: LA”, guidato da Stephen Amell nel ruolo di Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato e rappresenta clienti potenti a Los Angeles. La nuovadebutta sulla NBC il 23 febbraio. La sinossi ufficiale del pilot recita: “Il suo studio è in un momento di crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo stellare di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso Ted che tra di loro mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo accade mentre eventi di anni fa si svelano lentamente e hanno portato Ted a lasciare tutto e tutti quelli che amava“.Tra gli altri membri del cast figurano Josh McDermitt, Lex Scott Davis, Troy Winbush, Victoria Justice e la star Gabriel Macht, che torna nei panni di Harvey Spencer.