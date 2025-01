Ilgiorno.it - "Siamo del gas". Anziana truffata da finti tecnici

Ennesima truffa ai danni di un’: nei giorni scorsi è tornata prepotentemente in azione la solita banda che prende di mira i soggetti più deboli circuendoli con le scuse più disparate per poi entrare in casa e derubarli dei preziosi. Questa volta due sconosciuti si sono presentati alla porta di una donna residente in via Raffaelli, nella periferia di Codogno, nel comparto residenziale a due passi dalla provinciale per raggiungere Casalpusterlengo. Si sono prresentati comedi una fantomatica ditta di erogazione del gas simulando un guasto che ovviamente non c’era. La vittima li ha fatti entrare e il raggiro purtroppo è stato portato a termine. La donna ha consegnato ai truffatori oro e denaro contante pensando che i due individui fossero in buona fede. Ed invece erano due malfattori che, messo in tasca il bottino, si sono dileguati in tutta fretta, facendo perdere le proprie tracce.