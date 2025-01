Sci alpino Coppa del Mondo 2024 2025 l’Italia sogna con Fede | si accende la sfida Brignone-Gut nella generale

Leggi su Sportface.it

L’uscita nel gigante di Kronplatz è stato un duro colpo, maricaè ancora in testa alla classificadelladeldi scifemminile. “Sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così. Oggi ci tenevo particolarmente ed è difficile da mandare giù“, lo ha detto la stessa valdostana al termine dello slalom gigante di martedì a Plan De Corones. Una battuta d’arresto arrivata dopo lo straordinario fine settimana di Cortina d’Ampezzo, in cui La Tigre di La Salle ha raggiunto quei pochi traguardi ancora mancantisua carriera stellare., infatti, lo scorso sabato ha sfatato il tabù del podiolocalità veneta (che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi) salendo sul terzo gradino del podio in discesa. Domenica poi sull’Olympia delle Tofane è arrivata anche la vittoria per dispersione in Super G.