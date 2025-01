Lapresse.it - Sanremo 2025, Jovanotti: “Per me il Festival è un pezzo di vita”

La partecipazione adi Lorenzoriempie di gioia l’artista che è intervenuto ospite a ‘Non è un Paese per Giovani’ .“Per meè undie formazione, come di tanti e penso che sia un po’ la festa della musica popolare italiana e vorrei festeggiare la musica attraverso il mio punto di vista, il mio pov. E penso verrà una bella cosa, molto impegnativa perché stiamo mettendo su un circo che ve lo raccomando, però siamo a, bisogna fare una figata!”. Lo ha detto Lorenzoa ‘Non è un Paese per Giovani’ su Rai Radio2. “Sono cresciuto conda telespettatore, ho ricordi da bambino in bianco e nero in cui facevo le pagelle e davo i voti alle canzoni – ha aggiunto – Con mamma spesso discutevamo, a lei piaceva Riccardo Fogli e a me Rettore“.