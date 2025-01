Ilgiorno.it - Reati sessuali e spaccio di stupefacenti. Rimpatriato gambiano dopo la scarcerazione

È statoun cittadinodestinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pavia. Il provvedimento è stato eseguito dalla terza sezione dell’ufficio immigrazione della Questura di Pavia perché l’uomo rientra nella categoria di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e socialmente pericolosi. Il rimpatrio, infatti, è stato eseguito all’atto dellaper fine pena, in quanto il soggetto risultava detenuto a seguito di condanna per violenza sessuale di gruppo, commessa alla stazione di Voghera nel 2019, rapina aggravata e svariaticonnessi a detenzione edi sostanze. I gravi fatti che hanno portato in carcere l’uomo risalgono alla notte del 16 agosto 2019 all’interno della stazione ferroviaria di Voghera e le vittime sono due nigeriane.