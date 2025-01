Ilfattoquotidiano.it - Per due volte sogna il figlio morto che gli porge una bambina: “È mia sorella”. Nove mesi dopo nasce davvero Claudia: “Abbiamo visto una luce”

Si chiamaMaria, è nata ieri, 23 gennaio 2025, all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ha i capelli biondi, anche se pochi, come qualsiasi neonata, ed è nata dall’amore di Rosario dell’Aglio, insegnante di musica di 62 anni, e Pina Esposito, 56enne infermiera di terapia intensiva dell’ospedale di Nocera Inferiore. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che la nascita della piccolasia stata predetta qualche mese prima. Per la precisione, 9prima chesse.La neonata, infatti, non è figlia unica. Ha un fratello, Alberto Maria, che, però, non conoscerà mai, perché èa 28 anni in un tragico incidente autostradale a Castel San Giorgio, il 25 marzo 2023. Il 28enne, che era prossimo a laurearsi in Medicina, infatti, si scontrò con un’ambulanza, nei pressi di uno svincolo, e perse la vita nell’impatto.