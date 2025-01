Ilfattoquotidiano.it - Palermo, il neuropsichiatra Marcello Grasso condannato a nove anni e mezzo in primo grado per violenza sessuale su tre pazienti

pernei confronti di tre donne. È la condanna emessa da giudici della seconda sezione del tribunale dinei confronti dimolto noto in città. Le tre donne erano tutte sue.La corte, presieduti da Roberto Murgia, ha accolto la richiesta di condanna formulata dalla pm Giorgia Righi. La rappresentante della pubblica accusa avrebbe voluto una pena pari a 12di reclusione, ma i giudici hanno optato per uno sconto di tre.Secondo i legali del medico, Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, non ci sarebbe stata alcunama percorsi terapeutici condivisi. La sentenza disarà appellata. Le tre vittime, assistite dall’avvocato Monica Gese, hanno riferito di avere subito abusi sessuali nello studio delin via Pasquale Calvi, nel centro di