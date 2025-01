Iltempo.it - Neonata rapita, scarcerato il marito di Rosa Vespa: "Era all'oscuro di tutto"

Leggi su Iltempo.it

Si sono svolti nel carcere di Cosenza gli interrogatori di garanzia pere Aqua Moses Omogo Chidiebere, la coppia di coniugi arrestata per aver rapito unada una clinica privata, lo scorso 21 gennaio. Ascoltati dal gip Claudia Pingitore, alla presenza del pm Antonio Bruno Tridico e dei difensori, gli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci, i due hanno risposto alle domande e fornito la propria versione dei fatti. In particolare, la donna si è assunta ogni responsabilità dell'accaduto, mente ilha ribadito di essere all'die di essere stato convinto, fino all'arrivo della polizia, che il figlio rapito fosse suo. L'interrogatorio dei due, indagati per sequestro di persona, è durato circa tre ore. Secondo quanto ricostruito, l'uomo non avrebbe partecipato al rapimento della piccola Sofia.