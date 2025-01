Mistermovie.it - Mister Movie | Arnold Schwarzenegger dona 1 milione di dollari per aiutare le vittime degli incendi a Los Angeles

Leggi su Mistermovie.it

Martedì,ha fatto un annuncio significativo sui suoi canali social, rivelando di aver deciso dire 1diper sostenere i soccorsi in seguito agliche hanno devastato Los. L’attore e imprenditore ha spiegato che la suazione sarebbe stata suddivisa tra tre importanti organizzazioni: la LosFire Department Foundation, la California Fire Foundation e il capitolo di Losdi Habitat for Humanity.La posizione disulla beneficenza dopoa LosNel suo post,ha fatto una riflessione su come molte volte le aziende o i ricchi chiedano ai loro fan di fare dellezioni per loro, esprimendo il suo disappunto verso questa prassi. “Non mi piace quando le aziende o i ricchi chiedono ai loro fan di farezioni per loro”, ha scritto, sottolineando il suo desiderio di contribuire direttamente con una sostanziosa somma.