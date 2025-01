Meta nasconde i post dei venditori di pillole abortive negli Usa | Violano le linee guida I sospetti sulla nuova moderazione con Trump

Leggi su Open.online

Instagram e Facebook hanno recentemente rimosso, nascosto o bloccato idi alcuni fornitori diStati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Times, le piattaforme dihanno sospeso i loro account e reso i contenuti meno visibili nelle ricerche e nei suggerimenti agli utenti. Le azioni, iniziate nelle scorse settimane, si sono fatte particolarmente evidentiultimi giorni. Aid Access, uno dei principali fornitori didegli Usa, ha riferito che i proprisono stati rimossi da Facebook e nascosti su Instagram a partire da novembre. Anche altri fornitori, come Women Help Women e Just the Pill, hanno denunciato sospensioni simili. Le azioni sono state confermate da, che ha affermato di aver effettivamente ridotto la visibilità di alcuni account, prima di ripristinare le piene funzionalità.