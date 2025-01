Lanazione.it - Lavori in corso per la realizzazione della ciclopista Sansepolcro-Anghiari-Monterchi

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Sono ufficialmente iniziati iper la, un’importante infrastruttura pensata per migliorare la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio. Il tratto attualmente interessato riguarda la banchina stradaleSS 73 Senese Aretina, in prossimità del Ponte sul Tevere. Con un investimento di circa 600 mila euro, di cui 300 mila euro finanziati dalla Regione, 150 mila dall’Unione dei Comuni e altri 150 mila dai tre comuni interessati dal progetto, prende così vita il primo tratto del tracciato che toccheràe poi Le Ville di. Lasi configura come un progetto strategico per la mobilità lenta, destinato a collegare i tre comuni di