La corsia ciclabile? Sarà un progetto di Unione

EMPOLESE VALDELSA Il messaggio lanciato dall’Autodromo del Mugello è arrivato velocissimo a destinazione riscontrando subito pareri favorevoli anche da queste parti. "La bike lane? Ungià in cantiere – assicura Alessio Mugnaini (nella foto), sindaco di Montespertoli – In occasione del rifacimento della segnaletica comunale è prevista la realizzazione della". Ma di bike lane se ne sta già parlando anche a livello di. "Stiamo pensando di creare un coordinamento tra gli assessori allo sport di tutti i Comuni in modo da ragionare ad undi area – spiega Mugnaini – Ci sono strade che abbracciano più territori comunali. Sarebbe assurdo realizzare unain un comune e non darle continuità in quello accanto. Pertanto ha senso progettarla a livello di area".