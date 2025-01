Lanazione.it - La cena col fidanzato, gli errori di gioventù: la Boschi si racconta nel giorno del compleanno

Firenze, 24 gennaio 2025 – Festa di, con tanto di torta e candeline, in diretta radiofonica per l'onorevole Maria Elena. Ospite di Unda Pecora, su Rai Radio1, oggi l'ex ministra ha infatti festeggiato i suoi 44 anni insieme ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari,ndosi tra politica e temi più leggeri.e riflessioni sull'età Oggi compie 44 anni, quanti se ne sente? "Mi sento gli anni che ho, niente di più, niente di meno". Auguri e regali Chi è stato il primo a farle gli auguri? "Il mio, alla mezzanotte spaccata". Cosa le ha regalato? "Ancora non lo so, vedremo stasera, visto che festeggerò con lui. Per ora ho ricevuto solo fiori in regalo". Riflessioni sul passato Se tornasse indietro, diciamo a 24 anni, rifarebbe tutto quello che ha fatto? "No.