Inter colpaccio di Marotta | accordo col Real Madrid

L’si assicura un grande colpo a centrocampo: mossa decisiva diche trova l’con ilIn una sessione di mercato apparentemente priva di emozioni, l’si muove a fari spenti e si assicura un grande colpo per il presente e il futuro.Giuseppecolpisce ancora. L’esperto dirigente dell’, presidente del club nerazzurro da quando a capo della società c’è Oaktree, è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un vero e proprio colpo di mercato. Un’operazione non semplicissima, non solo per la concorrenza, ma anche per i paletti imposti dal fondo che ha rilevato le quote del club nerazzurro da Steven Zhang la scorsa estate.Il fondo statunitense, infatti, ha imposto diversi parametri per l’acquisto di nuovi giocatori. L’obiettivo dei proprietari dell’è di acquistare giocatori giovani ma già affermati, fisicamente integri e soprattutto futuribili.