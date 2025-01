Formiche.net - Il nuovo asse in Ue che guarda agli Usa include Polonia e Italia. Parla Curti Gialdino

L’invito a non avere paura di Donald Trump, formulato questa mattina sulle colonne de La Stampa da Roberta Metsola, presidente delmento Europeo, indica probabilmente che la linea metodologica nell’approccio fra Ue e Stati Uniti deve cambiare. A ogni modo il Tycoon, già inquilino della Casa Bianca, ha dimostrato di preferire “un rapporto diretto con i singoli Stati. In questo contesto, l’– allargando l’franco-tedesco anche alla, potrà avere un ruolo di primo piano per consolidare le relazioni con gli Stati Uniti”. A dirlo a Formiche.net è Carlo, già ordinario di Diritto dell’Unione europea alla Sapienza e vicepresidente dell’Istituto diplomatico internazionale.Le parole pronunciate a Davos dal presidente statunitense segnano una nuova epoca anche in termini di rapporti politici con i partner.