Panorama.it - Il deinfluencer, il fratello ribelle dell'influencer

Leggi su Panorama.it

Cantava Vasco Rossi: “C’è chi dice no”. “No!”, c'è chi oggi lo urla forte. E aggiunge anche: “Io non ci sto!”. E quale soggetto ha il coraggio di gridare al mondo la sua opposizione a particolari usanzea società? Semplice, è un personaggio che fa parte di una corrente che già da qualche tempo sta prendendo la scena sul web: il.Sì, il, il. Quello che ti dice le cose come stanno, che ti sbatte in faccia la verità e non ti mente. Lui - o lei - è sincero.Concretamente, ti dice le stesse cose, ma in un modo diverso: te le dice al contrario.Infatti, l’ti “consiglia” quale felpa top comprare, quale crema top usare, quale tono di biondo top avere sui capelli. E, se non segui i suoi consigli, sei out, non sei fashion, cool; insomma, qualsiasi cosa che oggi sia importante essere, tu non lo sei.