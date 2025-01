Oasport.it - Golf, Armitage conserva la vetta del Ras al Khaimah Championship a metà gara, Pavan supera il taglio

isti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento del fine settimana. Protagonisti che hanno archiviato il secondo round del Ras al(montepremi 2.5 milioni di dollari), evento nato nel 2022 che fa parte del cosiddetto Arabic swing. Marcussi conferma al comando con due lunghezze di margine sui più immediati inseguitori.L’inglese piazza un solido -3 di giornata che lo issa ad un complessivo -12 (132 colpi). -10 e seconda posizione per il connazionale Daniel Brown e per lo spagnolo Alejandro Del Rey, seguiti a due colpi da Johannes Veerman. L’americano risale di ben 41 posizioni grazie ad uno straordinario -8 di parziale, il migliore di giornata in compagnia proprio del citato Brown. -7 e quinta piazza per il gruppetto composto dai francesi David Ravetto e Frederic Lacroix, dal cinese Haotong Li, dallo svedese Alexander Bjork e dal danese Hamish Brown.