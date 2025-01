Ilrestodelcarlino.it - Fuga da film dal carcere di Ancona: pluriomicida evade dopo aver gettato i rifiuti

, 24 gennaio 2025 – Unadadaldi. E’ accaduto ieri mattina quando ilalbanese Xhevdet Plaku, 44 anni, ha fatto perdere le sue tracceche era uscito dalla prigione per buttare i. L’uomo, autore di due omicidi e con altri gravi accuse a suo carico, è evaso daldi Barcaglione di, nel quale era detenuto da un anno e mezzo per scontare una pena per spaccio. Aveva l'incarico di occuparsi delle pulizie della caserma degli agenti e degli uffici di direzione e, potendo beneficiare del regime detentivo dell'articolo 21, godeva della libertà di movimento all'esterno delsenza scorta: ieri mattina intorno alle 8 era uscito per gettare l'immondizia e non è più rientrato. Quando tre oreè stato effettuato un controllo delle presenze dei detenuti, Plaku non ha risposto all'appello ed è scattata la caccia all'uomo.