FantaSanremo 2025 | chi sono gli sponsor

Ideato da un gruppo di amici in provincia di Fermo nel 2020, il– il fantasy game che immagina il Festival di Sanremo come il campionato di calcio di Serie A – ha attirato l’attenzione di importanti aziende del panorama nazionale. Per l’edizione, in qualità di main, ciChanteclair, Eurospin, Italpizza, Lavazza, Motorola e Perlana. Fra gliinvece figurano SiVola, Arredissima, Biochetasi, Colgate, GrandVision, Klarna, RisparmioCasa e Rotoloni Regina. Infine, vianche quattro partner ossia Telethon, la piattaforma Ticketone, Rai Radio 2 e Rai Accessibilità. Le iscrizioni al gioco termineranno il 10 febbraio, ossia 24 ore prima dell’inizio del Festival, a meno di ulteriori proroghe ancora da annunciare., tutti i bonus promossi daglidel fantasy gameGiorgia e Carlo Conti (foto Getty).