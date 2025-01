Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1: stasera si chiude l’ottava giornata di ritorno. Reggiolo esulta: stop alla serie di 7 ko di fila

78 CORREGGIO 62 PCANESTRO: Righi 10, Bertacchi 4, Baldo, Verzellesi 7, Pasini 13, Galeotti, Neri 22, Benatti ne, El Ibrahimi 18, Ciavolella 4, Bernardelli ne, Di Rico ne. All. Freddi. PCANESTRO CORREGGIO: Messori 5, Manicardi 12, Saccone 4, Pietri 7, Spnzani 8, Mariani 4, Iannelli, Serli ne, Pini 22, De Lucia, Butkevicius, Ferrari All. Pantaleo. Arbitri: Ranieri e Menegardi di Parma. Parziali: 22-21, 33-34, 51-43. La Pcanestro(12)unanegativa che durava da 7 gare, aggravando la situazione della Pcanestro Correggio (8), sempre più sola in coda1. La gara del PalaMagnani, valida per il turno infrasettimanale, dopo un primo tempo equilibrato, si decide nella ripresa, con Neri e El Ibrahimi sugli scudi.scattadi: alle 21 trasferta modenese per il Basketreggio (10), che ha posticipato a febbraio la sfida con la Vis Persiceto, attesa dai pariclassifica del Medolla (10); mezz’ora dopo spazio al Basket Jolly (22), a caccia di riscatto dopo due kappao nella sfida interna con la capolista Piacenza (32).