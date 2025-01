Diamante da 17795 carati estratto a Nzako | è record per la Repubblica centrafricana

Quotidiano.net - Diamante da 177,95 carati estratto a Nzako: è record per la Repubblica centrafricana

Roma, 24 gennaio 2025 - Un incredibileda 177,95è stato trovato nel comune di, nel sud-est della(Rca). La pietra preziosa è la più grande mai trovata nel Paese. La fotografia del presidente centrafricano, Faustin Archange Touadera, che tiene tra le dita l'enorme, ancora grezzo, ha fatto il giro del web. La pietra, si pensa, di inestimabile valore è a Bangui, ancora in fase di valutazione dal Becdor, l'Ufficio di valutazione e controllo dei diamanti e dell'oro. Ma il ministro delle Miniere, Ruffin Benam Beltoungo, non ha dubbi: "La pietra è sicuramente di grande valore". Ilè stato trovato nella zona estrattiva diil 18 novembre, un'area dove prima era vietato estrarre diamanti, la zona rossa del Kimberley process (Kp, l'organismo globale di regolamentazione del commercio dei diamanti), per il rischio che i proventi delle pietre preziose venisse utilizzato dai gruppi armati per finanziarsi.