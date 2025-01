Terzotemponapoli.com - Di Domenico a Stile TV: “Ndoye starebbe benissimo in questo Napoli. Su Adeyemi…”

DiTV: “in. Adeyemi? Tanta qualità, ma c’è il rischio infortuni.”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di, operatore di mercato. Queste le sue dichiarazioni:“Danè un giocatore del calcio moderno. Lui ha grande corsa, punta l’uomo, può essere inserito in diverse posizioni in fase offensiva ed ha dimostrato anche a Bologna di essere uno dei migliori. Indi Conte ci può stare assolutamente e contrasferimento, il calciatore potrebbe fare un ulteriore step.Nel sistema di Conte,e Adeyemi possono fare bene.è variabile, può sempre improvvisare e perentrambi ci possono stare. Anche perché, credo sia Conte a fare la differenza in questa squadra.