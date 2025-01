Abruzzo24ore.tv - Detrazioni fiscali: scopri se hai diritto a nuovi benefici nel 2025

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - La Legge di Bilanciointroduce modifiche significative alleper i familiari a carico, influenzando numerosi contribuenti. È essenziale comprendere queste novità per ottimizzare idisponibili. Modifiche per i figli a carico A partire dal 1° gennaio, leIRPEF per i figli fiscalmente a carico saranno riconosciute esclusivamente per: Figli di età compresa tra 21 e 29 anni. Figli con disabilità accertata, senza limiti di età. Queste modifiche derivano dall'introduzione dell'assegno unico per i figli, che ha sostituito le precedentiper i figli fino a 21 anni. Di conseguenza, leIRPEF per i figli a carico spettano ora solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili. Nuove regole per altri familiari a carico Leper altri familiari a carico subiranno restrizioni significative.