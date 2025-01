Sport.quotidiano.net - Cresce l’attesa per la trasferta del ’Cabassi’. Solo a Legnago si fece meglio quest’anno con 700. Settore ospiti pieno: 500 spallini

Leggi su Sport.quotidiano.net

È bastato un giorno e mezzo di prevendita per ‘bruciare’ i 500 biglietti messi a disposizione dei tifosi della Spal neldello stadio Cabassi. Proprio così, perché nel pomeriggio di ieri ildestinato ai supporters biancazzurri risultava sold out. Non ci saranno ulteriori tagliandi, quindi a Carpi batteranno 500 cuori. Si tratta del secondo esodo più significativo di questa stagione dopo quello di, quando venne sfondata quota 700. È evidente che allo stadio Cabassi il numero di tifosi biancazzurri al seguito della squadra di Dossena sarebbe stato decisamente superiore a 500, ma il Carpi ha messo a disposizione soltanto quei biglietti e non si può fare altrimenti. Si profila comunque una bella cornice di pubblico nel piccolo impianto di Carpi, dove peraltro la società biancorossa ha indetto la ‘Giornata Biancorossa’ (la gara con la Spal è esclusa dall’abbonamento dei tifosi della squadra di Serpini).