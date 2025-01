Sport.quotidiano.net - Como-Atalanta: Gasp rilancia Scalvini e Toloi, Paz dall’inizio fra i lariani

Bergamo, 24 gennaio 2025 – Ritrovata la vittoria, la prima del 2025, martedì in Champions nel rotondo 5-0 rifilato allo Sturm Graz, dopo un filotto post natalizio sotto tono di tre pareggi e due sconfitte, ora l’vuol ritrovare anche la vittoria in campionato che manca dal 22 dicembre, dal successo contro l’Empoli. Domani pomeriggio (ore 15) nel derby lombardo al Sinigaglia di- derby che torna dopo 21 anni di assenza, risale infatti all’aprile 2004 l’ultima sfida in riva al Lario, in serie B, con una Dea corsara, allenata da Mandorlini, che travolse 3-0 i padroni di casa con una doppietta di Saudati e la terza rete firmata da Pazzini - la Dea terza in classifica a quota 43 cerca tre punti per restare sulla scia di Napoli e Inter. Nerazzurri attesi da un calendario agevole per le prossime giornate, con impegni contro squadre fuori dai primi dieci posti: domani il, sabato prossimo al Gewiss il Torino, poi la trasferta a Verona, quindi a Bergamo arriveranno Cagliari e Venezia, in mezzo la trasferta a Empoli.