Come finisce Let it Snow: finale spiegazione del film horror

Let it, trama eLet Itè undi Rai 4 diretto da Stanislav Kapralov. Se vi piace il genere-thriller, allora non potete mancare anche a questo appuntamento. Sebbene la pellicola sia stata girata nel 2020 nei pressi di Kiev e dintorni, l’ambientazione della storia è nel Black Ridge, una delle cime innevate più note della Georgia. In questo thriller ad alta tensione i protagonisti sono Mia e Max (interpretati rispettivamente da Ivanna Sachno e Alex Hafner, una coppia che dovrà salvarsi dalle minacce di uno psicopatico killer.Let It. La trama, ile ladel.Let ittrama completaLa coppia di sportivi americani Mia e Max, espertiboarder, è intenzionata a intraprendere la discesa del Black Ridge, in Georgia, un tratto chiuso al pubblico e ai turisti perché teatro di misteriose morti.