Laoggi ha presentato una delegazione di 257 membri, tra cui 170, per gli imminenti Giochidi, in programma dal 7 al 14 febbraio. Composta da 85 uomini e 85 donne, lae’ta da sei campioni delle Olimpiadidi Pechino 2022: Gu, Xu Mengtao, Qi Guangpu, Gao Tingyu, Fan Kexin e Liu Shaoang. La loro eta’ media e’ di 23 anni, con un gruppo che va da un veterano di 40 anni a un nuovo arrivato di 16. Si sfideranno in 64 gare in sei sport, mentre, capoluogo della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ospita i giochi per la seconda volta dal 1996. Gao Zhidan, direttore dell’Amministrazione generale cinese dello sport, ha sottolineato l’importanza di puntare non solo alle medaglie d’oro basate sulle prestazioni, ma anche a quelle che riflettono l’integrita’ morale, la sportivita’ e la competizione pulita.