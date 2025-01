Chi era Sara Piffer, la promessa del ciclismo azzurro morta travolta da un'auto a Mezzocorona

Leggi su Open.online

Si chiamavala ragazzainvestita daquesta mattina a, in Trentino. La 19enne era unadel. Correva per la Mendelspeck. Originaria di Palù di Giovo, dove viveva con la famiglia, aveva iniziato a gareggiare con buoni risultati per il Velo Sport. Lo scorso anno, con il Mendelspeck Ge-Man aveva vinto a Corridonia, nelle Marche. E poi nella crono trentina di Verla/Maso Roncador aveva sfiorato la vittoria, tagliando il traguardo seconda. Il sito tuttobiciweb la descriveva come una «stima stradista, brava anche in pista. Sarà è stata vice campionessa d’Italia della Madison nel 2021».L’incidente in cui èè stata investiva in una strada interna, che collegaal vicino centro di Mezzolombardo.