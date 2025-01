Sport.quotidiano.net - Caduta Illusione Virtus: passa Monaco

80 AS86: Cordinier 8, Belinelli 11, Pajola 14, Visconti ne, Shengelia 15, Hackett 2, Grazulis 5, Morgan 7, Polonara, Diouf 8, Alkele ne, Tucker 10. All. Ivanovic. AS: Blossomgame 10, Papagiannis 11, Diallo 10, Corneilie 5, Jaiteh ne, Montiejunas 11, Tarpey. Begarin 1, Brown ne, Strazel 14, Calathes, James 24. All, Spanoulis. Arbitri: Peruga. Dragojevic, Bittner. Note: parziali 26-18; 49-41; 62-56. Tiri da due: Bologna 9/23;26/39. Tiri da tre: 13/24; 5/18. Tiri liberi: 23/30; 19/25. Rimbalzi: 34; 31. Le rotazioni accorciate a causa delle assenze di Will Clyburn e Ante Zizic non consentono alladi festeggiare con una vittoria una prestazione che è stata ottima fino alla fine del primo tempo e che poi è lentamente, ma costantemente calata. Di spunti positivi ce ne sono comunque parecchi, vedi i segnali che sono arrivati da Rayjon Tucker, ma a questi livelli non puoi concedere agli avversi il vantaggio di non avere la necessaria autonomia per tutto l’arco della partita.