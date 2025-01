Laspunta.it - Al Noc un convegno sulla sicurezza nelle strutture sanitarie della Asl Rm 6.

Questa mattina si terrà undedicato ai Piani di emergenzapresso la Sala Viola dell’Ospedale dei Castelli, in via Nettunense ad Ariccia. Organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, l’incontro si concentrerà su simulazioni di incendi e prove di evacuazione, con un focus particolare sulle esperienze virtuoseASL Roma 6, che rappresenta un modello di eccellenza grazie all’impegno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) diretto dal dottor Piergiorgio Mosca.L’evento mira a condividere strategie, procedure operative e istruzioni pratiche per affrontare situazioni critiche come incendi e altre emergenze, sempre più probabili in contesti complessi come quelli ospedalieri.Ilsarà un’occasione per presentare i risultati delle simulazioni effettuate dalla ASL Roma 6, che negli ultimi anni ha perfezionato i propri piani di emergenza, rendendoli sempre più performanti grazie a una formazione continua del personale e al coinvolgimento dei soccorsi esterni come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.