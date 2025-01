Screenworld.it - Werwulf: il prossimo film di Eggers sarà un horror sui licantropi

Leggi su Screenworld.it

Archiviata la scena ottocentesca di Nosferatu e il suo Conte Orlok, Robertè pronto a portare sul grande schermo una nuova celebre creatura orrorifica adattandola, come sempre, al suo stile inimitabile., questo il titolo del progetto cinematografico, vede il ritorno dei lupi mannari con una data d’uscita fissata in Nord America per il Natale 2026, una sorta di tradizione visto il grande successo suscitato l’anno scorso con il suo vampiro.Seppur sprovvista di dettagli, The Hollywood Reporter mette luce sulla sceneggiatura, scritta dallo stesso cineasta britannico in collaborazione con Sjón (lo ricordiamo per il suo contributo per The Northman), un’opera ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo con dialoghi fedeli al periodo storico con annesse traduzioni e annotazioni per chi non sapesse l’inglese antico.