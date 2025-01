Ilgiorno.it - Urbanistica a Milano, in 8 a processo per la Torre di via Stresa: l’accusa è di abusi edilizi

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 gennaio 2025 – Otto persone, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell'a e della Direzionedel Comune di, sono stati mandati aper abusoo e lottizzazioneva per la realizzazione della, un grattacielo residenziale di 24 piani in via. A deciderlo è stata la gup diTeresa De Pascale accogliendo la richiesta della Procura. Ilsi aprirà il prossimo 11 aprile davanti alla settima sezione penale. È il primo procedimento sugliche arriva a. Il faro della Procura sui cantieri. Sono 14 i fascicoli aperti dai pm: "Irregolarità eeclatanti" “Ce lo aspettavamo, è una questione tecnica che necessita del vaglio dibattimentale.