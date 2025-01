Lanazione.it - UilTucs apre in via Matteotti: "Nuovi servizi per i cittadini"

Leggi su Lanazione.it

Inaugurata la nuova sede dellaToscana in via,76, in centro a Montemurlo. Una nuova sede sindacale che va ad arricchire il tema della rappresentanza a favore di lavoratori e pensionati.è il sindacato della Uil che si occupa di terziario: commercio, turismo, cooperazione e vigilanza privata. All’interno della sede montemurlese è attivo anche il Caf Uil, il patronato Ital-Uil, lo sportello per i pensionati e Ada, associazione diritti anziani. Prima del taglio del nastro, al teatro della Sala Banti si è svolta la tavola rotonda sul tema delle nuove sedi sindacali come spazi di socialità eo, alla quale ha portato il proprio saluto anche il sindaco Simone Calamai. "Come amministrazione siamo felici che la Uil abbia voluto aprire una sede a Montemurlo, perché crediamo che i sindacati possano dare un vero supporto a quelle che sono le esigenze di lavoratori e pensionati - ha detto il sindaco Simone Calamai –.