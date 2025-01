Secoloditalia.it - Trump invierà 10mila soldati al confine messicano per arginare i clandestini

Il piano di Donaldper bloccare l’immigrazione irregolare dal Messico è iniziato: il tycoon sta preparando l’invio dimilitari americani al, secondo un documento rivelato dal Washington post. La missione sulmeridionale avrà lo scopo di aiutare gli agenti della Border patrol a chiudere le frontiere, negando l’asilo aiper un rischio sanitario non specifico. Questo è quanto emerge dal documento della US custom and border protection per militarizzare ile ordinare agli agenti di blindare il passaggio. La motivazione del blocco voluto dalla nuova amministrazione riguarda la possibilità che i migranti abbiano oltrepassato Paesi in cui ci sono malattie contagiose.Il ministro della Difesa americano Robert Salesses ha già annunciato un primo invio di 1500 militari di cui 500 marines, peril problema migratorio.