Speed skating, Davide Ghiotto all'assalto del record del mondo dei 10000 metri, Lollobrigida per stupire a Calgary

Messa in archivio l’esperienza degli Europei Sprint/Allround di Heerenveen (Paesi Bassi), riparte il massimo circuito internazionale dello. A(Canada), dal 24 al 26 gennaio, riprenderà la Coppa dele l’Italia si presenza con grandi ambizioni, per dar seguito a quanto di buono fatto nel percorso.Sull’Olympic Oval risponderanno all’appello Giorgia Aiello, Francesca, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano,, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti, con quest’ultimo tornato a competere dopo aver saltato la rassegna continentale. Niente da fare invece per Alessio Trentini, che non ha recuperato dal fastidio alla schiena manifestatosi nel corso dei campionati italiani di fine 2024.