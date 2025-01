Ilgiorno.it - Spaccio in piazza e furto di merce, due arresti

I “ghisa di prossimità“ al lavoro nel quartiere Corvetto hanno individuato e fermato un giovane, presunto spacciatore, e un uomo che aveva appena rubato dellain un negozio di abbigliamento. Gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli stavano perlustrando l’area dile Gabrio Rosa, spesso sulle pagine di cronaca per problemi didi sostanze stupefacenti, lunedì, quando hanno notato un giovane che li ha insospettiti nell’area verde al centro dello slargo. Quindi lo hanno identificato e controllato: il ragazzo, minorenne, aveva addosso circa un etto di marijuana. Ed è scattato l’arresto. Il giorno dopo, martedì, in via Polesine all’angolo conle Corvetto, gli agenti del Comando di Zona 4 sono invece intervenuti per, bloccando un uomo – italiano di 49 anni, come hanno poi appurato – che stava cercando di fuggire dopo essersi impossessato di alcuni articoli in un negozio di abbigliamento senza pagarli.