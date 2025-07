Giochi del Mediterraneo consegnati i lavori per la viabilità della Cittadella dello Sport

Brindisi si prepara a un grande passo avanti nello sviluppo sportivo: negli uffici comunali è stato ufficialmente consegnato il cantiere per l’adeguamento della viabilità alla Cittadella dello Sport di contrada Masseriola. Questa opera, parte integrante del Programma delle opere pubbliche, promette di migliorare la mobilità e accogliere con entusiasmo le future manifestazioni sportive. È un progetto che apre nuove prospettive per la città e i suoi cittadini.

