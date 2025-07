Finti soldout nella musica? Il mercato è dopato da anni l’importante è vendere Può cambiare qualcosa solo per questioni economiche

Dietro i grandi festival musicali italiani si cela spesso un segreto condiviso: la passione unita a una visione strategica. Fulvio De Rosa, esperto di eventi, svela che la chiave del successo sta nella capacità di adattarsi e innovare costantemente, anche in un mercato saturo e influenzato da dinamiche economiche. Ma qual è la vera ricetta per distinguersi in un settore così competitivo? La risposta risiede nella capacità di sorprendere e coinvolgere il pubblico, mantenendo autentica passione e professionalità .

Milano, 12 luglio 2025 – Rugby Sound, Mantova Summer Festival, Alguer Music Festival, Nxt Bergamo: dietro alcuni dei festival musicali estivi più importanti d’Italia c’è una grande e composita squadra coordinata dalla stessa persona. Fulvio De Rosa è uno dei massimi esperti italiani di organizzazione di eventi musicali. Fulvio, quale è la caratteristica principale che deve avere chi vuole riuscire a gestire tutto questo? “Una ricetta segreta non esiste, è un mix di fattori, di background, di sensibilità e di valori. È un insieme anche delle persone che si affiancano a te e condividono quello che fai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Finti soldout nella musica? Il mercato è dopato da anni, l’importante è vendere. Può cambiare qualcosa solo per questioni economiche”

