Al Centro d' arte Raffaello la preziosa litografia di Giorgio De Chirico Riposo presso l' Egeo

Al centro d'arte Raffaello, la preziosa litografia di Giorgio de Chirico, "Riposo presso l’Egeo", riposa in tutto il suo splendore. Questa opera, capolavoro della pittura metafisica, trasporta l'osservatore in una dimensione sospesa e immaginaria, dove il tempo si ferma e i sogni prendono vita. Un’occasione unica per immergersi nell’universo enigmatico di uno dei maestri del Novecento, celebrandone l’arte e la poesia visiva. Non lasciatevela sfuggire.

Un'opera che trasporta l'osservatore in una dimensione sospesa, mitica e immaginaria, in cui il tempo sembra essersi fermato. Si tratta di "Riposo presso l’Egeo", una raffinata litografia a colori firmata da Giorgio de Chirico, padre indiscusso della pittura metafisica, di cui ricorre il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: litografia - giorgio - chirico - riposo

In mostra al “Centro d’arte Raffaello” la preziosa litografia di Giorgio de Chirico “Riposo presso l’Egeo” - X Vai su X

Sarzana, “La Metafisica della Creazione”: la mostra su Giorgio de Chirico alla Fortezza Firmafede; Giorgio de Chirico; Lo sceneggiatore lucchese Giorgio Giusfredi centra il bersaglio con l’albo speciale Tex Willer “Stella d’argento”.

Giorgio de Chirico e la metafisica della creazione - Cinquanta importanti opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma in mostra nella storica Fortezza Firmafede di Sarzana. Da agenziacomunica.net

Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione - Cinquanta importanti opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma in mostra nella storica Fortezza di Sarzana Dal 22 marzo al 21 luglio 2025 la storica Fortezza Firmafede di ... arte.it scrive