Soleil Sorge compie 31 anni il compleanno dopo la scomparsa della mamma

Soleil Sorge ha appena celebrato il suo 31° compleanno, un momento di gioia e riflessione nel ricordo della mamma scomparsa. Dopo aver spento le candeline lo scorso 5 luglio, ha deciso di condividere questo traguardo con amici stretti, rendendo il giorno ancora più significativo. In un periodo così delicato, il suo festeggiamento rappresenta un passo importante nel percorso di resilienza e speranza, dimostrando come l’amore possa illuminare anche i momenti più difficili.

(Adnkronos) – Soleil Sorge ha spento 31 candeline. La modella e showgirl ha compiuto gli anni lo scorso 5 luglio, ma ha scelto di festeggiare il traguardo solo pochi giorni circondata dagli amici più cari. Questo è il suo primo compleanno da quando la mamma, Wendy Kay, è scomparsa lo scorso 15 giugno, dopo una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: soleil - sorge - anni - compleanno

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Tanti auguri a Soleil Sorge! La showgirl compie gli anni oggi! #soleilsorge #donnaglamour Vai su Facebook

Soleil Sorge compie 31 anni, il compleanno dopo la scomparsa della mamma; Soleil Sorge festeggia 31 anni: la festa in barca con gli amici, gli auguri social e la super torta dopo l'add; Soleil Sorge compie 31 anni: tra successi televisivi e lutti personali.

Soleil Sorge compie 31 anni, il compleanno dopo la scomparsa della mamma - La modella e showgirl ha compiuto gli anni lo scorso 5 luglio, ma ha scelto di festeggiare il traguardo solo pochi giorni circondata dagli amici più cari. Riporta adnkronos.com

Soleil Sorge festeggia 31 anni: la festa in barca con gli amici, gli auguri social e la super torta dopo l'addio alla mamma - È il primo compleanno senza mamma Wendy Kay, scomparsa il 15 giugno 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, poi esteso alle ossa. msn.com scrive