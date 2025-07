Enciso Inter adesso è lui il nome caldo per la trequarti | ecco perché Chivu starebbe spingendo per il suo arrivo

L'attenzione dell'Inter si concentra su Enciso Inter, il nome caldissimo per la trequarti, spinto da Chivu che vede in lui il profilo ideale per rinforzare l'attacco. Le manovre di mercato si intensificano, e il futuro di Taremi potrebbe essere determinante per le scelte finali dei nerazzurri. La sessione estiva promette sorprese e strategie complesse: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

in nerazzurro. Il punto. Le manovre del mercato Inter stanno animando il calciomercato estivo, con particolare attenzione all’attacco, uno dei settori piĂą dinamici. Il futuro di Mehdi Taremi è destinato a influenzare la composizione finale del reparto offensivo dei nerazzurri. L’attaccante iraniano, che aveva mostrato delle buone prestazioni, non è piĂą nei piani tecnici e societari della squadra, ed è giĂ stato offerto al Fenerbahçe. La decisione di cedere Taremi apre la strada a un possibile rinforzo per l’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Enciso Inter, adesso è lui il nome caldo per la trequarti: ecco perchĂ© Chivu starebbe spingendo per il suo arrivo

In questa notizia si parla di: inter - adesso - nome - caldo

Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla” - Il Napoli non riesce a superare il Genoa, pareggiando 2-2 al Maradona nella penultima gara casalinga della stagione, mantenendo viva la corsa scudetto.

Centrocampo Inter: SPUNTA IL NOME DI RICHARD RIOS Ne parla Matteo Moretto sul canale YT di Fabrizio Romano, facendo riferimento a un grosso interesse nerazzurro per il calciatore del Palmeiras Rovella resta un nome caldo, ma la clausola rescis Vai su Facebook

MatteoMoretto - #Bonny è molto vicino all’#Inter, non è una trattativa alle battute finali o da dialoghi avanzati tra club, ma il giocatore ha detto sì all’Inter e ci saranno presto nuovi contatti, l’Inter è sempre più convinta di avanzare nella trattativa, è un nome caldo - X Vai su X

Quote Ederson Inter: il brasiliano in pole per il post Calhanoglu; Roma, Hojlund nome caldo per l’attacco. Rios, trattativa non semplice. Inter e Porto…; Bonny piace alle big: nome caldo per Napoli e Inter.

Inter, Jakub Kiwior è il nome caldo per la difesa - Blasting News - Sfumato Juan Cabal passato alla Juventus, l'Inter punta adesso Jakub Kiwior di Dennis Bonelli (articolo) e Pier Luigi Crivelli (video) Aggiornato il 19 luglio 2024 18:06 ... Da it.blastingnews.com

Inter, Mazzocchi nome caldo|Mercato | Calciomercato.com - L`Inter continua a monitorare il mercato degli esterni e fra i nomi seguiti con più insistenza c`è anche quello di Pasquale Mazzocchi obiettivo percorribile sia. Scrive calciomercato.com