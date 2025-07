Sud Meloni | Non è più fanalino di coda ma locomotiva del rilancio

Il Sud, spesso visto come fanalino di coda, sta riscrivendo il proprio destino: con ambizione e dinamismo, diventa la vera locomotiva del rilancio italiano. La premier Giorgia Meloni sottolinea come le potenzialità del Mezzogiorno siano ormai una realtà consolidata, trainando crescita e occupazione. È il momento di guardare avanti: il Sud non è più solo una promessa, ma una concreta forza motrice per il futuro del Paese.

NAPOLI – “Se consideriamo le potenzialità di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell’economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale, un Sud che non è più il fanalino di coda, ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”. A dirlo la premier Giorgia Meloni, in un video messaggio all’assemblea pubblica degli Industriali a Napoli. “Questo governo – ha aggiunto – ha scelto di sostenere il protagonismo del Sud, disegnando una visione di lungo periodo, lavorando per creare un ambiente più possibile favorevole alle imprese, costruendo gli strumenti più efficaci per dare a quelle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrerà il loro valore”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sud, Meloni: “Non è più fanalino di coda, ma locomotiva del rilancio”

