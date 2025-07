Mondello al via l' edizione 2025 del premio letterario L' approdo narrativo

Preparati a immergerti nell’atmosfera vibrante di Mondello, dove prende il via l’edizione 2025 del premio letterario "L’approdo narrativo". Due sezioni, narrativa e poesia, offrono agli autori talentuosi la possibilità di brillare: dieci finalisti per ciascuna categoria e premi esclusivi attendono i vincitori. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove voci e celebrare la creatività italiana: il viaggio nel mondo delle parole sta per cominciare.

Arriva a Mondello il premio letterario "L'approdo narrativo". Sono due le sezioni alle quali gli autori possono partecipare: la narrativa e la poesia. Dieci i finalisti per ciascuna sezione. Saranno designati i primi tre classificati per ogni categoria con premi in buoni acquisto Amazon e targa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"L'Approdo Narrativo" è un concorso letterario, parte delle attività culturali integrate nel progetto "Mondello Aurea Maris", aperto a chiunque voglia esplorare l'arte della scrittura, della narrazione e della poesia

