Delitto Garlasco l' esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà replicato

L’attesa si fa più intensa nel caso Garlasco: l’esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà probabilmente replicato già lunedì, affinché si chiariscano i dubbi sui profili di DNA maschile trovati, che non appartengono né a Andrea Sempio né ad Alberto Stasi. Il risultato potrebbe svelare nuove piste o confermare i sospetti, portando alla svolta decisiva in questa intricata vicenda giudiziaria.

Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di Dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco. I due profili - uno 'ignoto' e l'altro forse frutto della contaminazione da parte dell'assistente del medico legale che eseguì l'autopsia - sono stati individuati infatti nelle prime analisi preliminari dell'incidente probatorio e ora i risultati dovranno essere consolidati per avere una valenza scientifica. Intanto Il Garante della Privacy ha adottato, d'ufficio e in via d'urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it