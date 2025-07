Landini | Grande questione salari e serve una vertenza fiscale

In un momento in cui le diseguaglianze crescono senza precedenti, Maurizio Landini sottolinea l'urgenza di mettere al centro delle politiche industriali il lavoro e le persone. La vera sfida è affrontare la grande questione salariale, in un contesto in cui i profitti aumentano ma i salari stagnano. Se non si agisce subito, il divario tra ricchi e lavoratori continuerà ad allargarsi, minando il futuro del nostro Paese.

"In una fase di aumento delle diseguaglianze che non ha precedenti", bisogna parlare di politiche industriali "rimettendo al centro il lavoro e le persone", dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla conferenza nazionale sulle politiche industriale del Pd. E sottolinea: "al primo punto c'è una questione salariale grande come una casa" mentre "sono aumentati i profitti ", "se non aumentano i salari quando aumentano i profitti, quando dovrebbero aumentare?". E nella Pubblica amministrazione "che sta offrendo aumenti del 6%", inferiori al potere di acquisto perso per l'inflazione, - sottolinea ancora il leader della Cgil - "quello non è un aumento del salario, quella è una riduzione programmata del potere d'acquisto dei salari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Landini: "Grande questione salari, e serve una vertenza fiscale"

