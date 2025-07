Regionali 2025 De Luca a cena con Conte M5S | si tratta sul nome di Fico

Una cena segreta tra Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte apre nuovi scenari politici in vista delle regionali del 2025. A Roma, i due leader si sono confrontati sul possibile nome di Roberto Fico come candidato, alimentando speculazioni e attese nel mondo politico italiano. Questo incontro potrebbe segnare un passo decisivo verso un’alleanza strategica, ponendo le basi per un futuro più stabile e condiviso nel panorama regionale. La partita è appena iniziata.

Nella serata di mercoledì, a Roma, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il leader politico del M5S Giuseppe Conte sono stati a cena insieme per discutere della candidatura di Roberto Fico alle prossime elezioni regionali. Il retroscena Secondo indiscrezioni riportante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca si sono visti mercoledì sera a Roma. “Una cena importante”, secondo quanto avrebbe riferito ai suoi il presidente della Campania, senza fornire dettagli di chi fossero gli altri commensali. Di Luca De Carolis e Wanda Marr Vai su Facebook

