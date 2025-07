Video sulla sommità della basilica l’Opera di Santa Croce | Verifiche in corso pronti a denunciare

Nel cuore di Firenze, due giovani si sono avventurati sulla sommità della Basilica di Santa Croce, creando scalpore e suscitando interrogativi tra cittadini e autorità. Il video, diventato virale in poche ore, mostra scene che pongono seri dubbi sulla sicurezza e sulla legalità di tale gesto. Le verifiche sono in corso: si è pronti a denunciare eventuali illeciti e a garantire che la storia venga chiarita una volta per tutte.

Firenze, 12 luglio 2025 – Due uomini in cima alla basilica di Santa Croce, nel cuore di Firenze. L’episodio è al centro di un video, diventato virale in poche ore, che ha fatto il giro dei social, sollevando polemiche e preoccupazioni. Sono però in corso accertamenti per accertare la veridicità del filmato, sul quale restano dubbi. Nel video si vedono due giovani sulla parte più alta del monumento, con tanto di scala, fino alla croce che si trova sulla sommità. Subito è arrivato il commento dell’ Opera di Santa Croce, responsabile della tutela del complesso monumentale. “Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l'ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico – dichiarano dall’Opera – Attiveremo tutti i controlli tecnici necessari per verificare eventuali danni, riservandoci naturalmente di presentare denuncia alle autorità competenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it