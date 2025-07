Niente regime forfettario per i soci di Srl | quando scatta l’esclusione

Se sei socio di una S.r.l., potresti perdere l’accesso al regime forfettario: ecco cosa provoca l’esclusione e come evitarla. La normativa è chiara: possedere quote di controllo in una S.r.l. che svolge la stessa attività può scattare il divieto, limitando così le opportunità di agevolazioni fiscali. Conoscere i limiti è fondamentale per pianificare la tua strategia imprenditoriale e sfruttare al meglio le agevolazioni disponibili.

Sono diverse le possibili cause che possono portare all' esclusione dal regime forfettario. Una di queste è la proprietà di una quota di una S.r.l. (una Società a responsabilità limitata). L'adesione al regime agevolato prevede che i contribuenti titolari di una partita Iva non siano: soci di una società di persone italiana o estera;. non detengano delle quote di controllo di una S.r.l. che svolga la stessa attività economica che è esercitata in forma individuale.. Nel momento in cui uno di questi requisiti si dovesse verificare, il contribuente non ha la possibilità di aderire al regime forfettario.

